POL-PDLD: Herxheim, Leonhard-Peters-Straße -Parkplatz Villa Wieser, 1.7.19, zw. 16.30 Uhr und 18.00 Uhr Verkehrsunfallflucht

Herxheim (ots)

Eine Pkw-Besitzerin stellte bei der Rückkehr zu ihrem auf dem Parkplatz bei der Villa Wieser in Herxheim abgestellten Pkw am Montagnachmittag gegen 18.00 Uhr einen frischen Unfallschaden am Heck links ihres Pkw fest. Vermutlich stieß anderes Fahrzeug in der Zeit zwischen 16.30 und 18.00 Uhr beim Aus- oder Einparken gegen den Pkw des Geschädigten und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei der Polizei Landau unter 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

