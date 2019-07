Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, L509 Höhe Ortsteil Queichheim, 2.7.19, 17.40 Uhr Insekt verursacht Verkehrsunfall

Landau (ots)

Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer fuhr in Landau von der Queichheimer Brücke in Richtung Autobahn. Nach eigenen Angaben flog ihm kurz vor dem Kreisverkehr bei geöffneter Seitenscheibe eine Wespe oder Biene ins Auto und traf ihn im Gesicht. Er erschrak, kam nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen, stieß gegen den Mast eines Verkehrszeichens und kam im Straßengraben zum Stehen. Das Verkehrszeichen wurde beschädigt. Am Fahrzeug war die vordere Stoßstange abgerissen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800EUR geschätzt.

