POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße, 2.7.19, 16.40 Uhr Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer.

Landau (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten 83-jährigen Radfahrer kam es am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Martin-Luther-/Weißquartierstraße in Landau. Der Radfahrer befuhr die bevorrechtige Weißquartierstraße in r Richtung. Eine aus der untergeordneten Martin-Luther-Straße und in westlicher Richtung fahrende 26-jährige Pkw-Fahrerin übersah den Radfahrer. Das Rad wurde am Hinterreifen erfasst. Der Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei am linken Arm. Der Rettungsdienst versorgte den Radfahrer und verbrachte ihn in ein Krankenhaus. Am Rad und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 500EUR

