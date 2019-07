Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht- 18-jähriger Rollerfahrer leicht verletzt

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Nach einer Unfallflucht mit einem leichtverletzten Rollerfahrer am Dienstag, 30. Juli sucht die Polizei einen grauen Lkw mit blauer Aufschrift und HAM-Kennzeichen. Gegen 18.30 Uhr war der 18-Jährige auf der Römerstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. Dabei überholte ihn ein Lkw (7,5t) und fuhr so dicht an ihm vorbei, dass er den Bordstein berührte und stürzte. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

