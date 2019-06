Polizei Düren

POL-DN: Unfall auf B 56 - namentlich nicht bekannter Zeuge gesucht

Düren (ots)

Als Beamte am 19.06.2019 gerade dabei waren einen Auffahrunfall aufnehmen, kam es in unmittelbarer Nähe zu einem weiteren Unfall. Ein Zeuge machte den Polizisten gegenüber Angaben zum Geschehen, entfernte sich dann aber ohne weitere Angaben zu machen in Richtung Jülich.

Gegen 17:00 Uhr kam es auf der B 56 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Während der Aufnahme durch die Polizei ereignete sich ein weiterer Unfall. Eine 34-jährige Kölnerin war mit ihrem Pkw auf der B 56 aus Richtung Düren unterwegs. Da der rechte Abbiegestreifen der Kreuzung B 56 / Im Großen Tal durch die Unfallaufnahme gesperrt war, ordnete sie sich auf den Geradeausfahrstreifen ein. Direkt vor der Anschlussstelle Düren fuhr ihr dann ein gelber LKW auf. Sie habe im Verlauf der Auffahrt angehalten und sich bemerkbar gemacht, der LKW beachtete sie jedoch nicht. Daraufhin wandte sie sich an die Beamten, die ja bereits vor Ort waren.

Die Polizei sucht nun nach dem Zeugen, der anhielt um die Beamten über den Unfall zu informieren. Er wird gebeten sich unter der 02421 949-5221 mit dem Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle der Polizei unter der 02421 949-6425 jederzeit zu erreichen.

