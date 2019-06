Polizei Düren

POL-DN: Diebstahl eines Oldtimers scheitert

Jülich (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht zu Freitag einen Oldtimer von einem Grundstück in der Straße Fuchsend in Welldorf stehlen.

Am Freitagmorgen fiel dem Besitzer auf, dass an der Fahrertür der Schließzylinder fehlte. Am Zündschloss war zudem versucht worden, dieses zu ziehen. Das gelang jedoch nicht, sodass die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Eine Auswertung von Videoaufnahmen auf dem Gelände des Geschädigten zeigte zwei unbekannte Personen, die sich kurz nach 02:00 Uhr an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Eine weitere Beschreibung der Täter war nicht möglich.

Im Zuge der Anzeigenerstattung und der damit verbundenen Spurensuche auf dem Gelände fiel dem Besitzer auch auf, dass ein Quad von seinem Grundstück entwendet worden war. Letztmalig bewusst gesehen hatte er es vor einigen Wochen. Zur Tatzeit war dem schwarz-weißen Fahrzeug das Kennzeichen JÜL-D 76 angebracht. Der Wert des Quad liegt bei etwa 7500 Euro. Ein Tatzusammenhang mit dem versuchten Diebstahl des Oldtimers erscheint unwahrscheinlich.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Diebstahl des Quad sowie dem versuchten Diebstahl des Oldtimers nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6415 zu jeder Zeit entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Düren

Pressestelle



Telefon: 02421 949-1100

Fax: 02421 949-1199

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell