Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Idar-Oberstein/Göttschied (ots)

Am Vormittag des 11.09.2019, kam es zwischen 08:00 Uhr und 11:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz der Praxis Dr. Dietz am Klinikum Idar-Oberstein. Hierbei beschädigte ein unbekannter PKW beim Einparken einen links neben ihm geparkten Opel Corsa. Es entstand dabei ein Sachschaden an der linken Heckstoßstange, mit einer Schadenshöhe von geschätzt 800 Euro. Nach ersten Ermittlungen, könnte es sich bei dem Tatfahrzeug um einen weißen PKW gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Nummer 06781/5610 entgegen.

