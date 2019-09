Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Farschweiler, Ecke "Zum Höchst

Unterm Wehlenkopf"

Farschweiler (ots)

Zwischen Dienstag, dem 11.09. 2019 auf Mittwoch, dem 12.09.2019, wurde an der Ecke "Zum Höchst / Unterm Wehlenkopf" in Farschweiler eine Straßenlaterne durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

