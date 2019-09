Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Betrunken Unfall verursacht? Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Freitagnachmittag in der Herzogenriedstraße ereignete, suchen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Neckarstadt.

Kurz vor 16:00 Uhr befuhr ein 51-jähriger Mannheimer mit seiner Mercedes E-Klasse die Herzogenriedstraße in Fahrtrichtung Waldhofstraße. Ihm folgte ein 39-jähriger Heidelberger in einer Mercedes C-Klasse. In Höhe des Anwesens 101 kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Beteiligte wurden hierbei verletzt; der E-Klasse-Fahrer verspürte Schmerzen im Brustbereich, der C-Klasse-Fahrer brach sich den linken Unterarm.

Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme gab der 39-Jährige an, der vor ihm Fahrende habe plötzlich und ohne Grund gebremst und er sei der E-Klasse deshalb aufgefahren. Des Weiteren ergaben die ersten Ermittlungen, dass der 51-jährige E-Klasse-Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Beim Alko-Test pustete er über 1,8 Promille. Seinen Führerschein behielt die Polizei daher ein.

Da der Unfallhergang strittig ist und unabhängige Zeugen bislang nicht ermittelt werden konnten, werden Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Fahrverhalten der beiden Beteiligten im Vorfeld des Unfalls machen können, gebeten, die Polizei unter 0621/3301-0 anzurufen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Winter

Telefon: 0152 57721021

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell