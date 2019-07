Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrecher stehlen Schmuck und weißen Ford Mondeo

Cuxhaven (ots)

Einbrecher stehlen Schmuck

Beverstedt. Im Zeitraum zwischen Dienstagabend (16.07.2019) und Mittwochnachmittag (17.07.2019) drangen bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Esszimmerfensters in ein Einfamilienhaus in der Wesermünder Straße in Heerstedt ein. Das Gebäudeinnere wurde durchsucht und vorgefundener Schmuck entwendet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

+++++++++

Einbrecher stehlen Pkw

Wurster Nordseeküste. Im Zeitraum zwischen Mittwochnachmittag (17.07.2019) und Donnerstagfrüh (18.07.2019) hebelten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür zu einem Einfamilienhaus in der Tjede-Peckes-Straße in Dorum auf und durchsuchten das Haus. Der oder die Täter entwendeten außer vorgefundenem Schmuck auch einen weißen Ford Mondeo, der unter dem Carport abgestellt gewesen ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei zu wenden.

