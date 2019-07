Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030719-625: Terrassentür hält Einbruchsversuch stand - Fahrrad gestohlen

Waldbröl (ots)

Diebe haben am Dienstag (2. Juli) in der Berliner Straße erst versucht, in eine Wohnung einzubrechen und stahlen letztlich ein Fahrrad. Zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr hebelten die Täter an einer Terrassentür eines Mehrfamilienhauses. Als sie es nicht schafften die Tür zu öffnen, entwendeten sie schließlich ein Fahrrad, das auf dem Grundstück stand. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarz-blaues Mountainbike.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte zu jeder Zeit an die Polizei unter dem kostenfreien Notruf 110.

