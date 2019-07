Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizei ermittelt nach Pkw-Brand

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Mittwochabend (17.07.2019) gegen 23:30 Uhr meldete eine Passantin einen PKW-Brand auf dem Pendlerparkplatz an der Anschlussstelle Neuenwalde (Dorumer Straße). Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte der Pkw, ein VW Golf, fast vollständig, er wurde von der FFW Neuenwalde gelöscht. Am Wagen entstand Totalschaden, ein daneben stehender VW Polo wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Die Polizei sucht daher Zeugen, die in der Zeit ab 21 Uhr Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnten. Auch Personen, die in dieser Zeit den Parkplatz benutzt haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland zu wenden (Tel.: 04743 / 9280).

