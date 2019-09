Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim

Zimmerbrand in der Innenstadt

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und die Polizei alarmiert, da aus einer Wohnung in G5, 7 Rauch austreten würde. Bei Eintreffen der Rettungskräfte befand sich der Mieter der Brandwohnung bereits vor dem Objekt. Die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten und konnte den Brandherd schnell löschen. In der betreffenden Wohnung ist das Sofa aus noch unbekannte Ursache in Brand geraten. Der Mieter erlitt leichte Verbrennungen und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf wenige Hundert Euro, da nur das betreffende Sofa beschädigt wurde und die Wohnung bewohnbar blieb. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt geführt.

