Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.09.2019

Peine (ots)

Zeugen zu einer Straßenverkehrsgefährdung am 26.06.2019 gesucht

Bereits am 26.06.2019, gegen 16:00 Uhr, soll es im Bereich Ilseder Hütte/ Fuhseauen in Ilsede zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs gekommen sein. Der Fahrer eines Transporters soll im Kurvenbereich der Straße "Fuhseauen" in Höhe der dortigen Bahnunterführung den PKW eines 37- jährigen aus Schellerten trotz Gegenverkehrs überholt haben. Durch das Ausweichen des 37-Jährigen auf den rechten Grünstreifen, konnte ein Zusammenstoß zwischen den drei Fahrzeugen verhindert werden. Der Fahrer des Transporters habe seine Fahrt anschließend unbeirrt fortgesetzt.

Die Polizei Ilsede sucht nun nach dem entgegenkommenden Fahrzeug, bei dem es sich um einen braunen Porsche, Modell 997 oder 991, gehandelt haben soll.

Der Fahrer oder Zeugen, welche Hinweise auf diesen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede, Telefon 05172/ 410930, in Verbindung zu setzen.

