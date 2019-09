Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.09.2019

Peine (ots)

Spielhalle überfallen

Freitagnacht, um 00:00 Uhr, betrat ein bislang unbekannter männlicher Täter eine Spielhalle am Echternplatz in Peine. Unter Vorhalt einer Waffe forderte er von einer Mitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er dieses erhalten hatte, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 170 cm groß, sprach deutsch mit deutlichem südländischen Akzent, trug einen dunklen Kapuzenpullover, blaue Jeans und Turnschuhe.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/ 9990, in Verbindung zu setzen.

Schmuck aus Wohnhaus gestohlen

Einen unverschlossenen Hintereingang nutzen bislang unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in der Oberger Hauptstraße in Oberg einzubrechen. Zwischen Mittwoch, 10:10 Uhr, und Donnerstag, 07:50 Uhr, brachen die Täter in das Haus ein, entwendeten diverse Schmuckstücke und flüchteten anschließend unerkannt. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Firmengebäude

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brachen unbekannte Täter gewaltsam in ein Firmengebäude in der Carl-Zeiss-Straße in Broistedt ein. Nachdem die Täter vergeblich versuchten, einen Tresor aufzubrechen, entwendeten sie schließlich diverse Werkzeuge und einen VW Crafter. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Derzeit können zur Schadenshöhe keine Angaben gemacht werden.

Einbruch in Vereinsheim

Über eine gewaltsam aufgebrochene Kellertür gelangten unbekannte Täter in ein Vereinsheim in der Schulstraße in Groß Ilsede und entwendeten mehrere Flaschen Alkohol. Der Schaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

PKW- Fahrer mit 1,20 Promille gestoppt

Am Donnerstag, um 17:50 Uhr, fiel einer Streifenbesatzung ein PKW-Fahrer auf, welcher die Friedrichstraße in Peine befuhr und anschließend nach rechts in die Pfingststraße abbog. Er missachtete hierbei das Verkehrszeichen "Verbot der Einfahrt" und fuhr entgegengesetzt der Fahrtrichtung weiter. Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten bei der anschließenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,20 Promille. Dem 42-jährigen Peiner wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet.

Alkoholisierter Radfahrer verursacht Unfall

Ein 40- jähriger Peiner überquerte am Donnerstag, gegen 19:00 Uhr, bei Rotlicht mit seinem Fahrrad die Fahrbahn der Richard-Langeheine- Straße in Peine und kollidierte hierbei mit dem PKW einer 20-jährigen Peinerin, welche nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Der Peiner stürzte zu Boden und verletzte sich. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 40- Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,32 Promille. Eine Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde eingeleitet.

