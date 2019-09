Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Donnerstag, 19. September 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Geschwindigkeitskontrolle auf der Campestraße

Mittwoch, 18.09.2019, zwischen 06:00 Uhr und 08:15 Uhr

Beamte der Polizei Wolfenbüttel führten am Mittwochmorgen eine Geschwindigkeitskontrolle mit der Laserpistole auf der Campestraße durch. Hier gilt eine vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Gemessen wurden Autos, die in Richtung Neuer Weg unterwegs waren. Insgesamt ahndeten die Beamten in zwei Stunden Geschwindigkeitsverstöße von 14 Autofahrern, die schneller als die erlaubten 30 km/h unterwegs waren. Der schnellste Autofahrer wurde mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 55 km/h angehalten. Weitere Kontrollen werden folgen.

Wolfenbüttel: Verkehrsunfall, eine Autofahrerin leicht verletzt

Mittwoch, 18.09.2019, gegen 18:10 Uhr

Vermutlich aufgrund einer Vorfahrtverletzung durch eine 76-jährigen Autofahrerin kam es auf der Straße Schloßplatz am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt worden ist. An den beteiligten Autos entstand Sachschaden in Höhe von 4000 Euro, ein Auto musste abgeschleppt werden.

Wolfenbüttel: Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten gesucht

Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen zu zwei Fällen von unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstagnachmittag, zwischen 16:10 Uhr und 17:00 Uhr, auf dem Parklatz eines Einkaufcenters in der Straße am Rehmanger einen hier parkenden roten Skoda Citigo. Am Skoda war Schaden in Höhe von zirka 1000 Euro entstanden. Ein weiterer unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag einen im Westring parkenden grauen Seat Ibiza und verursachte hier Schaden in Höhe von 1500 Euro. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise: 05331 / 933-0.

