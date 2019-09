Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.09.2019

Peine (ots)

Einbrüche

In der Zeit zwischen Dienstag, 16:00 Uhr, und Mittwoch, 06:55 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten in der Wohlenbergstraße in Oberg ein. Über eine gewaltsam aufgebrochene Eingangstür gelangten die Täter in einen Büroraum und entwendeten aus diesem eine Geldkassette mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.800 Euro.

Einen Laptop entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Schacht-Anna-Ring in Broistedt. Über ein aufgebrochenes Fenster waren die Täter in ein Bürogebäude gelangt, wo sie von einem Schreibtisch den Laptop entwendeten. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400 Euro.

Spielgeräte auf Schulhof beschädigt

In der Zeit zwischen Montag, 17:00 Uhr, und Dienstag, 07:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einige Spielgeräte auf dem Schulhof der Grundschule in Woltwiesche. So wurden die Sprossen eines Klettergestells, ein Balancierbalken und ein Marterpfahl beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden.

Verkehrsunfall

Am Mittwoch, um 13:55 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Heideweg/ Lehmkuhlenweg in Peine ein Verkehrsunfall. Eine 46-jährige Edemisserin wollte vom Heideweg auf den Lehmkuhlenweg abbiegen und übersah hierbei den von links kommenden und vorfahrtberechtigten PKW eines 69-jährigen Peiners. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer verletzt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

