POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.09.2019 für den Bereich des Landkreises Peine.

Tätlicher Angriff auf Beamte der Polizei in Peine.

Peine, Stederdorf, Wilhelm-Rausch-Straße, 17.09.2019, 17:25 Uhr. Beamte der Polizei in Peine kontrollierten den 33-jährigen Fahrer eines Audi A6. Da die Beamten Anzeichen auf einen möglichen Drogenkonsum erlangt hatten, musste zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen werden.

Der Fahrer weigerte sich vehement, polizeilichen Maßnahmen Folge zu leisten. Mehrfach versuchte der Fahrer, sich vom Anhalteort fußläufig zu entfernen, konnte jedoch mit Unterstützung weiterer Kollegen festgehalten werden. Hierbei leistete der Fahrer eine heftige Gegenwehr. Ein 52-jähriger Polizeibeamter wurde schließlich durch Tritte in den Rücken leicht verletzt. Während der polizeilich durchgeführten Amtshandlungen beleidigte der Fahrer massiv die eingesetzen Beamten. Selbst umherstehende Passanten konnten diese Beleidigungen vernehmen. Eine Passantin filmte sogar mit ihrem Smartphone die polizeilichen Maßnahmen. Der Fahrer musste schließlich mit einem Funkwagen in ein örtliches Krankenhaus zum Zwecke der Blutentnahme gefahren werden. Auch auf diesem Transport leistete der Mann eine massive Gegenwehr gegenüber den eingesetzten Beamten. Dem Mann gelang es zudem, durch Tritte den Funkwagen zu beschädigen. Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass die Fahrerlaubnis bereits behördlich entzogen wurde. Insgesamt kann die Polizei zu diesem Einsatz sagen, dass dieser besonders herausragend und in dieser Intension über den gesamten Zeitraum nahezu einzigartig war.

Täter brachen in ein Wohnhaus ein.

Hohenhameln, Falkenberger Straße, 17.09.2019, 14:55-21:30 Uhr. Die Täter brachen unter Gewaltanwendung in ein Wohnhaus ein und durchsuchten danach zahlreiche Behältnisse in den einzelnen Räumen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verursachten die Täter einen Schaden von ca. 500 Euro. Derzeit ermittelt die Polizei, ob es auch zu einem Diebstahl kam. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizeistation in Hohenhameln unter der Rufnummer 05128/245 oder auch mit der Dienststelle in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

