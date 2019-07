Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

--

Landkreis Konstanz

Konstanz

Rangelei und Sachbeschädigung

Zu einer Auseinandersetzung kam es an einem Infostand der "Identitären Bewegung" am Samstag gegen 13.00 Uhr auf der Marktstätte. Passanten solidarisierten sich mit den Gegnern der "IB" und stellten sich mit einem Plakat direkt vor den Infostand. Als die Gegner mit Essigessenz den Stand bespritzten, kam es zu einer Rangelei. Hierbei wurde der Infostand umgerissen und beschädigt. Mehrere Streifen der Landes- und Bundespolizei fuhren an, trennten die Parteien und beendeten die Demonstration. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt.

Konstanz

Katze vergiftet

Eine Katze mit Krampfanfällen und Schaum vor der Schnauze wurde am Sonntag gegen 09.00 Uhr in einem Garten im Riesenbergweg festgestellt. Nachdem der Tierarzt eine Vergiftung im Endstadium bestätigte, musste das Tier eingeschläfert werden. Laut Tierbesitzer hatte sich die Katze vermutlich im angrenzenden Bereich (Petrus-Gemeindezentrum / Friedhof / Bismarckturm) aufgehalten. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Allensbach

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 18.30 Uhr einen Pkw, der auf einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Liggeringer Straße abgestellt stand. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Am beschädigten Fahrzeug konnten weiße Lackantragungen festgestellt werden. Personen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu wenden.

Radolfzell

Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr einen im Reutesteig abgestellten silbernen BMW. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen das vordere Kennzeichenschild und beschädigte zudem die Motorhaube. Ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Personen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, in Verbindung zu setzen.

Moos / Radolfzell

Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Freitag, 21.00 Uhr, bis Samstag, 17.30 Uhr, über ein Fenster gewaltsam Zutritt in eine Firma in der Gewerbestraße und entwendete aus dieser ein Mountainbike im Wert von rund 4.000 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu wenden.

Gottmadingen

Pkw-Aufbrüche

Gleich bei drei Fahrzeugen schlug ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 19.00 Uhr, bis Samstag, 08.00 Uhr, in der Zeppelinstraße die Seiten- und Rückscheiben ein. Aus dem Inneren entwendete er Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesgutes geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, in Verbindung zu setzen.

Singen

Verkehrsunfall

Rund 13.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 16.30 Uhr an der Einmündung Stettiner Straße / Masurenstraße ereignet hat. Eine 56-jährige Autofahrerin übersah beim Einbiegen in die Masurenstraße einen Linienbus und kollidierte mit diesem. Die 56-Jährige, der 50-jährige Busfahrer sowie seine fünf Fahrgäste blieben unverletzt.

Singen

Verkehrsunfall

Zwei leicht verletzte Verkehrsteilnehmer und rund 13.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 21.45 Uhr an der Einmündung Im Haselbusch / Pfaffenhäule ereignet hat. Ein 43-jähriger Opel-Lenker befuhr die Straße "Im Haselbusch", bog links in die Straße "Pfaffenhäule" ein und übersah hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit eine von links kommende 30-jährige VW-Lenkerin. Bei der Kollision lösten die Seitenairbags im VW aus. Die Autofahrerin und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden leicht verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Opel, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, sowie der VW mussten abgeschleppt werden.

Singen

Betrunkener Radfahrer stürzt

In einen Dornbusch stürzte ein 69-jähriger Radfahrer, der am Samstag einen über den Durst getrunken hatte. Ein Zeuge nahm gegen 19.30 Uhr in der Schlachthausstraße Hilferufe wahr und sah den Radfahrer unter seinem Rad in einem Busch liegen. Da sich der 69-Jährige mehrere Schnittverletzungen zugezogen hatte, verständigte der Zeuge den Rettungsdienst. Von diesem wurde der alkoholisierte Mann in ein Krankenhaus gebracht. Dort veranlassten die zwischenzeitlich ebenfalls informierten Polizisten die Entnahme einer Blutprobe. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,5 Promille.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell