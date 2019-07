Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Motorradfahrer verletzt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit einem leicht verletzten Motorradfahrer kam es am Dienstagnachmittag in der Lange Straße. Eine 76 Jahre alte Opel-Fahrerin war dort gegen 16:20 Uhr in Richtung Michaelstunnel unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen auf Höhe der Waldseestraße auf einen langsam vorrausfahrenden Motorradfahrer auffuhr. Der 39 Jahre alte Biker kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Er wurde durch den Rettungsdienst in eine örtliche Klinik zur ambulanten Behandlung gebracht. Sein Motorrad wurde bei dem Sturz gegen einen auf einer dortigen Rechtsabbiegespur stehenden Mercedes geschoben, der dabei ebenfalls beschädigt wurde. Der Opel und das Motorrad mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Die mutmaßliche Unfallverursacherin sieht sich nun einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gegenüber.

