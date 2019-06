Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld, Petrus-Klausener-Weg

Brieftasche aus Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Eine ca. 175 cm große männliche Person mit einer Kappe sucht die Polizei in Zusammenhang mit dem Diebstahl aus einem Opel Corsa. In der Nacht zum Mittwoch gegen 00.45 Uhr beobachtete eine Anwohnerin die Person, die sich an einem Auto in der Nachbarschaft zu schaffen machte. Auf Ansprache reagierte der Mann und lief weg. Zuvor hatte der unbekannte Täter aus dem unverschlossenen Auto eine Tasche mit Papieren gestohlen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

