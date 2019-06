Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Uphovener Weg/ Pedelecfahrerin stürzt in Straßengraben

Coesfeld (ots)

Eine Pedelecfahrerin (48) aus Nottuln ist am Dienstag (18. Juni) gegen 14.30 Uhr am Uphovener Weg in Nottuln mit ihrem Pedelec selbst verschuldet in den Straßengraben gestürzt. Ein Zeuge hatte ihre Schlangenlinienfahrt und den Sturz beobachtet, den Rettungsdienst alarmiert und sich um die Verletzte gekümmert. Die Frau hatte Glück im Unglück. Sie zog sich nur leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab: Die Frau war erheblich alkoholisiert. Ein Verfahren wegen Fahrens und Alkoholeinfluss folgt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell