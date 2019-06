Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Emkum

Radfahrer stirbt an den Folgen eines Sturzes

Coesfeld (ots)

Ein 71-jähriger Olfener verstarb am vergangenen Samstag an den Verletzungen, die er sich bei einem Sturz mit seinem Fahrrad bereits in der Nacht zum Pfingstmontag zugezogen hat. Der Mann befand sich in einer Gruppe, die nach einer Feierlichkeit gemeinsam mit dem Rad von Lüdinghausen nach Olfen zurück fahren wollte. Hier ist er nach Angaben von Zeugen ungebremst und ohne Fremdverschulden in einen Graben gefahren und dort gegen einen Betonpfeiler geprallt. Nach dem Sturz leisteten seine Begleiter bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe.

