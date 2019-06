Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Kolpingstraße/ Brennende Mülltonne

Coesfeld (ots)

Ein lauter Knall hat in der Nacht zum Dienstag (18. Juni) um 1.20 Uhr einen 47-jährigen Nottulner aus dem Schlaf gerissen. Der Mann schaute draußen nach und sah, dass auf dem Spielplatz an der Kolpingstraße eine Mülltonne brannte. Zeugen, die Verdächtige beobachtet haben werden gebeten, sich bei der Polizei in Dülmen zu melden: 02594/7930

