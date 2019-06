Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Lange Straße/ Radfahrer bringen Senior zu Fall

Coesfeld (ots)

Die Polizei bittet Zeugen eines Unfalls in Billerbeck, sich zu melden. Am Samstag (15. Juni) gegen 17.45 Uhr ging ein 88-jähriger Billerbecker durch einen schmalen Fußgängerdurchgang an der Langen Straße. Dort kamen ihm zwei bislang unbekannte Radfahrer entgegen und streiften ihn. Der Senior stürzte und zog sich eine leichte Verletzung zu. Die beiden Radfahrer fuhren weiter in Richtung Dom. Der Senior schätzte das Alter der beiden Radfahrer auf 18 bis 20 Jahre. Näher bschreiben konnte er sie nicht. Zeugenhinweise an die Polizei in Coesfeld: 02541/140

