Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verletzter Krad-Fahrer flüchtete von der Unfallstelle

Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Sonntag (09. Juni) gegen 02:40 Uhr wurde ein Rettungswagen in die Jülicher Straße zu einer verletzten Person entsandt. Der 20-Jährige gab gegenüber den Rettungskräften an, mit seinem Motorrad auf der Krankenhausstraße von der Fahrbahn abgekommen zu sein. Der schwerverletzte Hürther wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. In einer S-Kurve auf der Krankenhausstraße zwischen In den Höhnen und Beseler Straße konnte durch die Polizei die Unfallörtlichkeit festgestellt werden. Der Kradfahrer war in Fahrtrichtung Hermülheim nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Metallpfosten und ein Zaun wurden hierbei beschädigt. An der Unfallstelle konnten Bauteile des Krades aufgefunden werden. Diese Bauteile passten zu dem beschädigten Krad, welches sich in der Jülicher Straße befand. Der Schaden am Krad wird auf 4000 Euro geschätzt, an den Metallpfosten und Zaun entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Dem Verletzten wurden aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Fahrerflucht und Trunkenheitsfahrt wurde gefertigt. (dh)

