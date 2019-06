Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190607-5: Lebensmitteldieb kehrte zum Tatort zurück - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Am Donnerstagmorgen (06. Juni) hat ein 36-jähriger Mann Lebensmittel aus einem Feinkostgeschäft gestohlen.

Ein Zeuge (70) bemerkte gegen 08:45 Uhr, wie der Mann in einem Feinkostladen an der Theresienhöhe (EKZ) mehrere verschweißte Wurstwaren in einen Einkaufstrolley steckte. An der Kasse zahlte er lediglich einen kleinen Teil seines Einkaufs. Als der 70-Jährige ihn zur Rede stellte, schubste der Dieb den Senior zur Seite und lief davon. Nach etwa 20 Minuten kehrte er zurück und bedrohte den Zeugen. Ebenfalls vor Ort waren inzwischen Beamte der Polizei, die den Tatverdächtigen zu den Vorwürfen befragten. Dieser stritt die Tat ab. Im Gefrierfach seiner Wohnung fanden die Beamten jedoch diverse Lebensmittel, die aus dem Feinkostladen stammten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. (nh)

