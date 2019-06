Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 190607-6: Neusser Polizei stellt in Bergheim gestohlenen Audi sicher - Grevenbroich/Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachfolgende Pressemeldung wird im Auftrag der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss veröffentlicht.

Am Freitagvormittag (7.6.) erhielt die Polizei Kenntnis über ein auffälliges Fahrzeug in Wevelinghoven. Der Mitteiler gab an, dass sich ein geparkter Audi mit laufendem Motor und offensichtlich schlafendem Fahrer auf einem Parkplatz am "Marktplatz" befindet. Die Polizisten stellten fest, dass der Wagen in der Nacht von Mittwoch (5.6.) auf Donnerstag (6.6.) im Zuge eines Einbruchs in der Stadt Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) entwendet worden war.

Die Polizisten nahmen den 30-jährigen Insassen vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Ordnungshüter ein Cliptütchen mit weißlichem Pulver. Möglicherweise handelt es sich hierbei um Betäubungsmittel. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Beschuldigte wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

