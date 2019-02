Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Aufbrüche von Fahrzeugen

Waldsee (ots)

Vom 12.02.2019 auf den 13.02.2019, kam es in Waldsee zu fünf Aufbrüchen von PKW. In der Schillerstraße wurde an einem 3er BMW die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite aufgebrochen. Anschließend entwendeten die bislang unbekannten Täter das Multifunktionslenkrad, Navigationssystem sowie die Mittelkonsole mit dazugehörigem Steuerelement. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 5000 Euro. In der Berliner Straße kam es bei einem 1er BMW ebenfalls zum Diebstahl des Lenkrads, indem die Fensterscheibe der Beifahrertür beschädigt wurde. Hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 3000 Euro. In der Theodor- Fontane-Straße wurde ein 3er BMW auf bisher unbekannte Weise geöffnet. Anschließend wurde das Multimediasystem aus der Mittelkonsole entfernt. Der Sachschaden hier beträgt etwa 3500 Euro. In der Sachsenstraße wurde die linke Dreiecksscheibe eines 5er BMW eingeschlagen und anschließend ebenso das Multimediasystem aus der Mittelkonsole entfernt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4000 Euro. In der Weimarer Straße wurde an einem 3er BMW die hintere rechte Scheibe eingeschlagen und ein Navigationssystem im Wert von 2500 Euro entwendet. Zeugen, die Angaben zu den Taten oder Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235-4950 oder per Mail an pischifferstadt.@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

