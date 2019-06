Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwerverletzt

Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 28-jähriger Mann überquerte eine Straße und wurde von dem Auto eines 58-Jährigen erfasst. Der Fußgänger stand unter Alkohol- und Drogeneinwirkung. Am Sonntag (09. Juni) um 06:14 Uhr befuhr ein 58-jähriger Kerpener mit seinem PKW und Anhänger die Hahnenstraße in Fahrtrichtung Gymnich. Ein 28-jähriger Fußgänger betrat im Einmündungsbereich der Marienstraße die Fahrbahn. Trotz eingeleiteter Bremsung stieß der Wagen gegen den 28-Jährigen und verletzte ihn schwer. Der Verletzte wurde erstversorgt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Dem Fußgänger wurden auf Anordnung eines Richters zwei Blutproben entnommen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Fahrer konnte über sein fahrbereites Fahrzeug selbst verfügen. Während der Unfallaufnahme war die Hahnenstraße kurzfristig komplett gesperrt. (dh)

