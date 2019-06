Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Nordkirchener Straße

Versuchter Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Im Zusammenhang mit dem versuchten Einbruch in die Sporthalle der Profilschule sucht die Polizei Zeugen, die am Dienstag (18.06.) im Zeitraum von 14.30 bis 16.15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Bislang unbekannte Täter versuchten hier eine Tür aufzuhebeln. Der Versuch misslang und die Täter gelangten nicht in die Halle. Hinweise bitte an die Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930.

