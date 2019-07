Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall unter Beteiligung von drei Fahrzeugen in Tettens

Wilhelmshaven (ots)

wangerland. Hoher Sachschaden an insgesamt drei Fahrzeugen und eine leicht verletzte Person waren die Folgen eines Verkehrsunfalles in Tettens, der sich am Dienstagvormittag, 02.07.2019 ereignete.

Die 27- jährige Fahrerin eines VW Golf wollte gegen 07:40 Uhr mit ihrem Fahrzeug von der Hauptstraße aus nach links in die Schulstraße abbiegen und übersah den 77-jährigen Fahrer eines VW Golf, der aus Richtung Oldorf kommend in Richtung Ortsmitte fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw, wodurch an beiden Fahrzeugen hohe Sachschäden entstanden. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug der Verursacherin gegen ein neben der Fahrbahn parkenden Klein-Lkw gedrückt, der leicht beschädigt wurde. FOTO

Die Verursacherin erlitt leichte Verletzungen. Die Hauptstraße musste bis zum Eintreffen der Abschlepper kurzzeitig gesperrt werden.

