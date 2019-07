Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Auffahrunfall in Jever - hoher Sachschaden

Wilhelmshaven (ots)

jever. Am Dienstagmittag, 02.07.2019, befuhr ein 19-jähriger Fahrer eines Pkw in Jever gegen 13:05 Uhr die B 210/Ortsumgehung, aus Richtung Wilhelmshaven kommend, in Fahrtrichtung Wittmund. Kurz hinter der Anschlussstelle Jever/West erkannte er den vor ihm abbremsenden und langsam fahrenden Verkehr zu spät. Obwohl er eine Vollbremsung einleitete und nach rechts auf den Grünstreifen und gegen die Leitplanke lenkte, konnte er ein Auffahren auf einen vorausfahrenden Pkw nicht verhindern.

Durch den Aufprall entstand an seinem Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden (geschätzter Sachschaden von 6000 EUR), am geschädigten, erst einen Tag zuvor als Neuwagen zugelassenen Fahrzeug, entstand ein geschätzter Schaden von 7000 EUR.

Die Leitplanke wurde auf einer Länge von 30 m beschädigt (ca. 4500 EUR).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell