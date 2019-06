Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Hitzewelle: Achtung, Diebe!

Kaiserslautern (ots)

Es ist heiß! Wer lässt da nicht gerne mal die Fenster an seinem Auto offen stehen. An der Tankstelle nur kurz halten, rein und bezahlen - oder vor der Eisdiele und auf dem Kundenparkplatz des Supermarkts: Man ist ja gleich wieder zurück am Auto. Zum "Auskühlen" wird auch mal über Nacht der Wagen offen stehen gelassen, einen klitzekleinen Spalt nur das Fenster heruntergelassen...

In der Nacht zum Donnerstag machte ein Passant die Polizei auf einen offenen Pkw in der Kantstraße aufmerksam. Gelegenheit für Diebe! Die Beamten machten die Halterin ausfindig. Sie wurde aufgefordert ihren Wagen ordnungsgemäß zu verschließen.

Offene und unverschlossene Fahrzeuge sind geradezu eine Einladung für Langfinger. Deshalb: Schließen Sie Ihr Auto ab und machen Sie die Fenster zu, auch wenn Sie nur kurz irgendwo parken! Lassen Sie niemals Wertsachen im Auto liegen - nicht im Kofferraum, unterm Sitz oder unter der Fußmatte! Gehen Sie davon aus, dass Diebe die Verstecke kennen. Sind Wertsachen oder Dokumente erstmal weg, haben Sie den Schaden, die Kosten und die Lauferei bis alles wieder beschafft ist.

Apropos Verstecke: Im Schwimmbad sind im Rucksack, unter der Kleidung oder eingehüllt ins Handtuch, Wertsachen auch nicht gut versteckt. Nehmen Sie deshalb nur das wirklich Nötigste mit ins Freibad und schließen Sie Handy, Geldbeutel und Co. in die dafür angebotenen Wertfächer. Geben Sie Dieben keine Chance! |erf

