Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Nachbarschaftsstreit mündet in Strafanzeigen

Sinzheim (ots)

Was kurz vor Mitternacht als offenbare Nachbarschaftsstreitigkeiten begann, endete für eine 49-Jährige mit mehreren Anzeigen und der Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Kurz vor Mitternacht erreichten am Dienstagabend mehrere Anrufe die Polizei, da lautes Geschrei im Wohngebiet eines Ortsteiles die Aufmerksamkeit der Anwohner auf sich zog. Vor Ort stellte sich heraus, dass die Endvierzigerin gegen 23:30 Uhr mit Nachbarn wegen Unrates in einer gemeinsam genutzten Garage in Streit geriet. Dies mündete darin, dass die Frau zwei Nachbarn beleidigt und einem davon die Brille zerstört haben soll. Einen Nachbarn soll sie dabei auch getreten haben. Den daraufhin alarmierten Beamten ergab sich darüber hinaus der Verdacht, dass die 49 Jahre alte Frau zuvor alkoholisiert mit ihrem Kleinwagen fuhr. Gegen eine daher angeordnete Blutentnahme versuchte sich die Frau zu widersetzen, in dem sie um sich trat, schlug und überdies auch die Beamten beleidigte. Ein Alkoholtest brachte einen Wert von rund zwei Promille zu Tage. Nach der Erhebung der Blutprobe in einem Krankenhaus, musste die Frau zur Verhinderung weiterer Straftaten den Rest der Nacht im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

