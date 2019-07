Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Trunkenheitsfahrt beendet

Achern (ots)

Weil er wegen seiner auffälligen Fahrweise am Dienstagabend einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Achern/Oberkirch auffiel, sieht ein 36 Jahre alter VW-Fahrer nun einem Strafverfahren entgegen. Der Autofahrer geriet gegen 21:50 Uhr in der Karl-Bold-Straße in das Visier der Beamten, da er offenbar Probleme hatte die Spur zu halten. So streifte er nahezu den Bordstein und kam beim Gegenlenken auf die Gegenfahrbahn. Bei der anschließenden Kontrolle brachte ein Test einen Alkoholwert von knapp über zwei Promille zu Tage. Nachdem er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste, muss sich der Mittdreißiger nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

/rs

