POL-PDKL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Konken (ots) - Heute am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, befuhr ein 29 - jähriger PKW-Fahrer die L350 von der Ortsmitte in Konken kommend in Richtung Herschweiler-Pettersheim. Noch in der Ortschaft verlor der PKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, stieß gegen die Hauswand eines Anwesens in der Homburger Straße und verursachte Sachschaden an einem Garagentor. Das unfallverursachende Fahrzeug wurde ebenfalls beschädigt. Bei der anschließenden Unfallaufnahme konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers feststellen. Ein Alkoholtest vor Ort ergab über 2 Promille. Dem Unfallverursacher musste eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kusel

Telefon: 06381 9190

pikusel@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell