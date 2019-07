Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Unglücksfall mit schwer verletztem Kind

Baden-Baden (ots)

Am Dienstagabend, gegen 19:30 Uhr, stürzte ein fünfjähriger Junge am Battert-Felsen in Baden-Baden ca. drei Meter in die Tiefe. Der Junge, welcher zuvor mit seinem Vater am Felsen kletterte, wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. /FDR

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 21 0

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell