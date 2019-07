Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Schwarzer Motorroller mit dem Kennzeichen 347CIK entwendet

Rees-Millingen (ots)

Am Dienstag (23. Juli 2019) in der Zeit zwischen 20:15 und 20:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Motorroller, der an der Bahnstraße auf dem Gehweg in Höhe eines Supermarktes abgestellt war. Der schwarze Roller der Marke Daelim trägt das Versicherungskennzeichen 347CIK und ist mit einem Top-Case-Koffer in schwarz ausgestattet. Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

