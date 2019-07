Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Warenlager

Täter greifen durch Zaun

Kleve (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (25. Juli 2019) gegen Mitternacht näherten sich zwei unbekannte Täter dem rückwärtigen Warenlager eines Supermarktes an der Flutstraße. Sie stiegen auf eine Leiter und griffen durch den Stahlzaun, um Kartons mit Lebensmitteln zu öffnen, die in greifbarer Nähe zum Zaun standen. Welche Beute die Männer genau machten, konnte bislang noch nicht angegeben werden. Allerdings wurden sie bei ihrer Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet: Beide Täter trugen kurze Hosen. Einer der beiden war mit einem T-Shirt bekleidet. Er ist Brillenträger und hat schulterlange Haare. Der andere Mann trug ein ärmelloses Shirt und hat einen Kurzhaarschnitt.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

