Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden am Sonntag, 14.07.2019

PI Leer/Emden (ots)

++Diebstahl aus Pkw ++ Anhänger ohne Versicherungsschutz ++ Abgefahrener Reifen an Fernreisebus ++ Fahren unter BTM Einfluss ++

Weener- In der vergangenen Nacht beschädigte ein derzeit unbekannter Täter die Verglasung von einem geparkten Mercedes, Typ C-Klasse, in der Neuen Straße. Im Anschluss wurde eine Kühltasche, eine Sonnenbrille und Schuhe aus dem Innenraum entwendet. Der 24 jährige Eigentümer bezifferte den Gesamtschaden auf ca. 400 Euro. Etwaige Hinweise zu diesem Diebstahl bitte an die Polizeistation in Weener.

Bunde- Am gestrigen Samstagnachmittag gegen 15:15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeistation Weener eine landw. Zugmaschine mit Anhänger in der Straße Bunderhammrich. Die Kontrolle ergab, dass für den Anhänger kein Versicherungsschutz vorlag. Gegen den 28 jährigen Fahrer aus Rhede/Ems leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

Emden- In den frühen Morgenstunden vom heutigen Sonntag wurde ein Fernreisebus am Bahnhof Emden, unmittelbar vor der Abfahrt nach Berlin kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass ein Reifen der Hinterachse nicht die vorgeschriebene Profiltiefe von 1,6 mm aufweisen konnte. Die Polizei untersagte die Abfahrt mit Fahrgästen und erteilte die Auflage zum sofortigen Reifenwechsel. Der Busunternehmer aus Bad Zwischenahn ermöglichte den Fahrgästen die Fahrt mit der Deutschen Bahn in die Hauptstadt. Der Reisebus wurde zum Reifenwechsel in die firmeneigene Werkstatt gefahren. Gegen den 50 jährigen Busfahrer aus Düsseldorf und gegen den Kfz-Halter aus dem Ammerland wurde jeweils ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Emden- Heute Mittag gegen 12 Uhr wurde der Fahrer von einem Pkw der Marke Audi in der Straße Zur alten Brikettfabrik einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 42 jährige Emder unter Einfluss von Betäubungsmittel stand. Es folgte eine Blutentnahme und die Weiterfahrt wurde für 24 Stunden untersagt. Gegen den Emder wurde ein Strafverfahren von Amts wegen eingeleitet.

