POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 12.07.2019

++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Verkehrsunfall infolge Trunkenheit ++ Finder gibt Geldbörse bei der Polizei ab ++ Pkw zerkratzt ++ Pkw beschädigt ++ Sachbeschädigung an Pkw ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++

Rhauderfehn - Diebstahl aus Wohnhaus

Rhauderfehn - In der Zeit zwischen letzten Sonntag 23:00 Uhr und gestern Abend 19:00 Uhr kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung eines Mehrparteienhauses, welches sich in unmittelbarer Nähe zur Netto-Filiale in der Rhauderwieke befindet. Bislang unbekannte Täter hebelten die hintere Eingangstür des Hauses auf, begaben sich in das Obergeschoss zur tatbetroffenen Wohnung und hebelten auch dort die Eingangstür auf. Der oder die Täter flüchteten unter der Mitnahme eines Tresors und anderweitigen Wertgegenständen. Der Gesamtschaden wird auf eine untere fünfstellige Summe geschätzt. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren wurden gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Verkehrsunfall infolge Trunkenheit

Weener - Am gestrigen Abend gegen 22:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung in der Risiusstraße kurz nach der Ausfahrt eines dortigen Kreisverkehrs. Ein 28-jähriger aus der Slowakei befuhr mit einem VW Passat den Kreisverkehr an der B436 in Weener. Bei der Ausfahrt in die Risiusstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine auf der Fahrbahn angelegte Verkehrsinsel und kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen. Sowohl an der Verkehrsinsel als auch an dem Pkw entstand Sachschaden. Der Passat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bei dem 28-jährigen Fahrer stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,21 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 28-jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Leer - Finder gibt Geldbörse bei der Polizei ab

Leer - Ein ehrlicher Finder gab am gestrigen Nachmittag eine Geldbörse mit Personaldokumenten und einem hohen dreistelligen Betrag bei der Polizei ab. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte die Geldbörse in der Straße "Blinke" aufgefunden. Der Eigentümer konnte sich über die vollständige Rückgabe freuen.

Leer - Pkw zerkratzt

Leer - Am gestrigen Mittag in der Zeit zwischen 11:30 und 12:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Lebensmittelmarktes "NEZ" in der Hauptstraße ein grauer Toyota Avensis beschädigt. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die linke, hintere Tür des Pkw. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Pkw beschädigt

Rhauderfehn - Am gestrigen Abend gegen 18:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw in der Straße Untenende. Ein 63-jähriger aus Ostrhauderfehn hatte seinen VW Touareg ordnungsgemäß auf dem rechten Parkstreifen in Höhe der Sundermannschule geparkt. Während er in seinem Fahrzeug verblieb, fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen ein weißer Geländewagen an dem Touareg vorbei und touchierte diesen am linken Außenspiegel. Der Fahrzeugführer des Geländewagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall geben können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw

Emden - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen blauen VW, Golf IV, der auf einem Parkplatz in der Eduard-Mörike-Straße abgestellt wurde. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen letzten Mittwoch 21:00 Uhr und gestern Morgen 06:00 Uhr. Der Golf weist erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf. Ein Verkehrsunfall wird nach derzeitigem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Emden - Am letzten Sonntag wurde in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 16:40 Uhr ein silberner BMW, 3er auf einem Parkplatz in der Celosstraße durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der BMW weist am rechten Kotflügel und am rechten Außenspiegel Lackschäden auf. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

