Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahndung nach Räuber auf Einkaufsmärkte in Mössingen läuft auf Hochtouren

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Nachtrag zu den Pressemitteilungen des Polizeipräsidiums Reutlingen vom 28.04.2019/12.33 Uhr und 12.05.2019/12.14 Uhr

Mössingen (TÜ):

Die Tübinger Polizei ermittelt mit Hochdruck an der Aufklärung der beiden Raubüberfälle auf zwei Einkaufsmärkte in Mössingen. Vermutlich ein und derselbe Täter überfiel innerhalb von zwei Wochen jeweils an einem Samstagabend kurz vor Ladenschluss die Läden und erbeutete Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro.

Wie bereits berichtet fand der erste Überfall am 27. April, gegen 22.10 Uhr, auf den Edeka-Markt in der Daimlerstraße statt. Der Unbekannte forderte unter Vorhalt und Antäuschen von Stichbewegungen mit einem metallischen Gegenstand eine Angestellte auf, ihm Geld auszuhändigen. Anschließend flüchtete der Täter mit einem vor dem Geschäft abgestellten Fahrrad in Richtung Siemensstraße.

14 Tage später wurde der Netto-Discounter in der Bahnhofstraße überfallen. Kurz vor 21 Uhr bedrohte der Räuber eine Mitarbeiterin mit einer Pistole und zwang sie, ihm Geld zu geben. Er flüchtete im Anschluss zu Fuß und konnte unerkannt entkommen.

Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor:

Er wird als sehr jung, etwa 165 bis 175 cm groß, sehr schlank und hellhäutig beschrieben. Auf den Bildern trägt er eine helle Stoffhose und eine kurze, dunkle Kapuzenjacke sowie dunkle, vorne sehr breite Halbschuhe ohne Schnürsenkel.

Nach den Taten wurde von der Kriminalpolizei eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die seither intensiv an der Aufklärung der beiden Fälle arbeitet. Von einer Überwachungsanlage in einem der Märkte konnten Bilder des Täters gefertigt werden. Mit diesen wurden mittlerweile Fahndungsplakate erstellt und ausgeteilt.

Im Zusammenhang mit den Bildern und der Täterbeschreibung haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer kennt den unbekannten Räuber?

Wem fiel in der Nähe der Geschäfte etwas Verdächtiges auf?

Kennen Sie eine männliche Person, auf die die Beschreibung zutrifft?

Hinweise werden an die Polizei in Tübingen unter Telefon 07071/972-8660 erbeten. (ms)

Zusatz:

Die Redaktionen bekommen per Mail vier Lichtbilder der Überwachungsanlage mit der Bitte zur einmaligen Veröffentlichung im Zusammenhang mit der Fahndung zugesandt.

Die Bilder können zusätzlich über das Fahndungsportal der Polizei Baden Württemberg unter dem Link https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-reutlingen-moessingen-raubueberfaelle-auf-einkaufsmaerkte/ abgerufen werden.

Rückfragen bitte an:



Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell