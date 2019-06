Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle zum Teil mit Verletzten, Brand

Reutlingen (ots)

Nach Fahrerflucht betrunken aufgegriffen

Gleich wegen mehreren Straftaten muss sich ein 37-jähriger Autofahrer verantworten, der am Mittwochabend in der Donaustraße in Altenburg einen Verkehrsunfall verursacht hat. Nachdem er kurz nach 20 Uhr mit seinem Pkw einen am Straßenrand geparkten Mercedes gestreift hatte, stellte er seinen Wagen ab und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von insgesamt 4.500 Euro zu kümmern. Eine Fahndung nach dem Unfallverursacher und die Überprüfung der Halteranschrift verliefen zunächst negativ. Nach einem Hinweis aus der Bevölkerung konnte der deutlich alkoholisierte Mann gegen 23 Uhr im Bereich einer Baustelle in der Neckarstraße auf dem Boden liegend festgestellt werden. Dabei ergaben sich auch Hinweise, dass der 37-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Ein Joint und der Führerschein des Mannes wurden beschlagnahmt. Zur Blutentnahme brachten die Beamten den Fahrer in eine Klinik. Neben den Verkehrsdelikten wird er auch wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln zur Anzeige gebracht. (ak)

Metzingen (RT): Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Zwei Radfahrer sind am Mittwochnachmittag auf einem Feldweg zusammengestoßen und beim Sturz verletzt worden. Ein 58-Jähriger war mit seinem Mountainbike kurz nach 16 Uhr auf dem parallel zur B 28 verlaufenden Weg vom Parkplatz Doppelposten herkommend in Richtung Metzingen unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke schloss er mit deutlich höherer Geschwindigkeit auf einen vorausfahrenden 44 Jahre alten Rennrad-Fahrer auf. Als er diesen überholen wollte, bog der 44-Jährige unvermittelt nach links in Richtung eines Reiterhofs ab. Die beiden Männer stießen zusammen und stürzten zu Boden. Der 58-Jährige nahm keine ärztliche Hilfe an der Unfallstelle in Anspruch. Der Unfallverursacher musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. (ms)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Gegen Gebäude geprallt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von insgesamt 30.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 5.40 Uhr, in der Hintere Gasse ereignet hat. Ein 60-jähriger Nissanfahrer, der aus Richtung Turnackerstraße kommend in Fahrtrichtung Plieninger Straße unterwegs war, kam vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme nach links auf den Gehweg. Nach etwa 25 Metern Fahrt geriet er noch weiter nach links und prallte frontal gegen den Treppenaufgang und die Ecke eines Hauses. Der Wagen, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und kam dort zum Stillstand. Mit leichten Verletzungen wurde der Fahrer vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. (ak)

Esslingen (ES): Auffahrunfall sorgt für kilometerlangen Stau

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat am Mittwochnachmittag auf der B 10 für einen kilometerlangen Stau im Feierabendverkehr gesorgt. Ein 19-Jähriger war um 15.30 Uhr mit seinem Suzuki Swift auf dem linken Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Deizisau bemerkte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Der junge Mann prallte mit seinem Wagen ins Heck eines noch rollenden VW Passat eines 23 Jahre alten Mannes. Dieser wurde gegen den bereits stehenden Skoda eines 39-Jährigen geschoben, der noch auf den BMW eines 24-Jährigen prallte. Da es zunächst geheißen hatte, dass es einen Verletzten gegeben habe, rückte ein Rettungswagen an die Unfallstelle aus. Die Männer waren jedoch unverletzt geblieben. Der Gesamtschaden an den vier Fahrzeugen beläuft sich auf über 20.000 Euro. Das Auto des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste eine Spezial-Reinigungsmaschine angefordert werden. Während der Unfallaufnahme, der Bergung des Fahrzeugs und der Reinigung der Straße kam es zu einem Rückstau bis nach Stuttgart-Wangen. Gegen 18 Uhr waren wieder alle Fahrbahnen befahrbar. (ms)

Deizisau (ES): Radfahrer übersehen

Ein verletzter Radfahrer musste am Mittwochmittag nach einem Verkehrsunfall in eine Klinik gebracht werden. Kurz nach 12 Uhr war ein 19-Jähriger mit einer Mercedes C-Klasse in der Zeppelinstraße unterwegs. An der Einmündung in die Plochinger Straße musste er zunächst anhalten. Beim Anfahren übersah er einen auf dem parallel verlaufenden Radweg mit seinem Pedelec fahrenden, 80 Jahre alten Mann. Der Senior streifte den Pkw und stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. (ms)

Hochdorf (ES): Gegen Fensterscheibe geprallt

Eine Autofahrerin ist beim Einparken am Mittwochvormittag gegen die Fensterscheibe eines Eiscafés gefahren. Die 71-Jährige war mit ihrer Mercedes B-Klasse kurz vor elf Uhr in der Bachstraße unterwegs. Beim rückwärts Einfahren auf den dortigen Parkplatz blieb sie ihren Angaben nach mit einem Vorderrad am Bordstein hängen. Als die Fahrerin daraufhin etwas mehr Gas gab, machte ihr Fahrzeug einen "großen Satz nach hinten" und prallte gegen die Scheibe des Eiscafés. Diese ging daraufhin zu Bruch. Es gab keine Verletzten. Zur Absicherung der Scheibe kam die Feuerwehr vor Ort. Der Schaden wird auf 7.500 Euro geschätzt. (ms)

Unterensingen (ES): Drei Leichtverletzte bei Vorfahrtsmissachtung

Drei Leichtverletzte hat es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag in Unterensingen gegeben. Eine 81 Jahre alte Frau befuhr um 12.30 Uhr mit ihrem Seat die Austraße. An der Kreuzung mit der Brückenstraße missachtete sie die Vorfahrt des von rechts kommenden Mercedes Vito eines 28-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die beiden Fahrer sowie ein Beifahrer in dem Vito leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die Seniorin und den Mercedes-Lenker in eine Klinik. Der verletzte Beifahrer wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Das Auto der Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Brand in Männerwohnheim

Zu einem kleineren Brand ist es am Mittwochnachmittag in einem Zimmer im 3. Stock eines Männerwohnheims in der Südstadt gekommen. Kurz vor 16.30 Uhr ging bei der Feuerwehr ein Alarm des Wohnheims in der Eberhardstraße ein. Ein auf einer Herdplatte stehender, elektrischer Wasserkocher hatte Feuer gefangen und die Küchenzeile in Mitleidenschaft gezogen. Der Feuerwehr gelang es rasch, die Flammen zu löschen. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Angaben vor. Es gab keine Verletzten. Der Bewohner befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht vor Ort. (ms)

Mössingen (TÜ): Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt

Eine Motorradfahrerin ist bei einem fatalen Wendemanöver einer Pkw-Lenkerin am Mittwochnachmittag verletzt worden. Eine 41 Jahre alte Frau war um 15.45 Uhr mit ihrem Ford in der Breitestraße unterwegs. Auf Höhe der Hölderlinstraße holte sie über eine Parkbucht aus, um anschließend in einem Zug zu wenden. Hierbei übersah sie die von hinten kommende 19-jährige Motorradfahrerin. Die junge Frau prallte mit ihrer Honda gegen die linke Seite des Pkw. Mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes musste die junge Frau vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 6.500 Euro. Das Motorrad musste geborgen werden. (ms)

