POL-SE: Henstedt-Ulzburg, Wilstedter Straße / Polizei erbittet Hinweise nach Verkehrsunfallflucht

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 06.09.18, kam es in Henstedt-Ulzburg zwischen 07:00 und 11:40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der betreffenden Pkw, ein schwarzer VW Polo, war auf einem Parkplatz an der Wilstedter Straße links neben dem dortigen Krankenhaus abgestellt. An dem VW entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Aufgrund von Spuren geht die Polizei davon aus, dass das verursachende Fahrzeug zu mindestens teilweise grün lackiert ist. Der Unfallverursacher oder eventuelle Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Henstedt-Ulzburg unter 04193-99130 zu melden.

