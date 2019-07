POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, 13.07.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden

Leer - Werkstatttür beschädigt

Leer - In der Zeit von Donnerstag, 17:00 Uhr, bis Freitag, 08:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in der Nüttermoorer Straße die Stahltür einer Kfz-Werkstatt aufzuhebeln. Die Stahltür wurde leicht beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Holztür beschädigt

Leer - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in der Heisfelder Straße die Holztür einer Diskothek aufzuhebeln. Die Holztür wurde leicht beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Weener - Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten

Weener - Am Freitag, gegen 23:10 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass mehrere Personen versuchen würden, einen Zigarettenautomaten in der Straße Tilvenne aufzubrechen. Am Einsatzort wurden drei Personen angetroffen, welche mittels einer Brechstange versuchten, den Zigarettenautomaten aufzubrechen. Die drei Weeneraner (20, 17 und 15 Jahre alt) wurden zur Durchführung weiterer Maßnahmen der Polizeidienststelle zugeführt und im Anschluss an die Maßnahmen entlassen.

Leer und Emden - Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss

Leer - Am Freitag, gegen 14:55 Uhr, wurde in der Ubbo-Emmius-Straße ein 48-jähriger Rollerfahrer kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 48-jähriger Leeraner unter Kokaineinfluss den Roller geführt hat.

Emden - Am Freitag wurde gegen 21:10 Uhr eine 37-jährige Emderin mit ihrem Pkw in der Petkumer Straße kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Emderin unter dem Einfluss von THC den Pkw geführt hat. Gegen 21:31 Uhr wurde ein 26-jähriger Emder mit seinem Pkw in der Ludwig-Uhland-Straße kontrolliert. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Kokain und Amphetamine.

In allen Fällen wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde jeweils untersagt.

Leer - Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Leer - Am Freitag kam es gegen 11:15 Uhr in der Heisfelder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 85-jährigen Fahrradfahrerin und einem 36-jährigen Fahrradfahrer. Die 85-jährige Leeranerin befuhr die Heisfelder Straße stadteinwärts. Der 36-jährige Leeraner fuhr von einem Grundstück auf den Fahrradweg und übersah dabei die Fahrradfahrerin, welche sich bei dem anschließenden Sturz leicht verletzte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 36-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Es wurde eine Blutprobe entnommen und entsprechende Verfahren eingeleitet. Bei einer weiteren Überprüfung des 36-Jährigen wurde festgestellt, dass mehrere Haftbefehle gegen ihn vorlagen. Er wurde im Anschluss an die Blutprobenentnahme einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

