POL-KLE: Emmerich

Radfahrerin nach Unfall mit Motorrad gesucht

Emmerich-Elten (ots)

Am Mittwoch, 24. Juli 2019, gegen 09:45 Uhr, war ein 62-jähriger Niederländer mit seinem Motorrad auf der vorfahrtsberechtigten Schmidtstraße in Richtung Beeker Straße unterwegs, als von rechts aus der Sandstraße eine Radfahrerin kam und die Straße querte. Der 62-Jährige konnte durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß verhindern, kam jedoch zu Fall. Dabei verletzte er sich leicht. Die Radfahrerin hielt kurz an, fuhr dann jedoch in Richtung Neustadt weiter, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Ein Zeuge beschreibt die Frau als ca. 70 Jahre alt, mit hellen (blonden oder grauen) Haaren. Sie war ca. 165 bis 170 cm groß und trug ein weißes Oberteil mit rotem Mohnblumen-Muster.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

