POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Ravensburg

Ravensburg - Verkehrsunfallflucht (Zeugensuche)

Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg konnte am Samstag, 27.07.2019, gegen 19:30 Uhr in der Schmalegger Straße in der Ravensburger Weststadt eine Unfallstelle feststellen, bei der sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte. Ermittlungen zufolge kam ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf der Höhe der Einmündung zur Straße Im Egert von der Fahrbahn ab und überfuhr die dortige Verkehrsinsel. Hierbei wurden zwei Verkehrszeichen und der flüchtige PKW nicht unerheblich beschädigt. Anhand der vorgefundenen Fahrzeugteile geht die Polizei derzeit von einem weißen Kleinwagen (möglicherweise Kia oder Hyundai) aus, der vorne links beschädigt sein dürfte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen PKW machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751-8030) zu melden.

Weingarten - Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr

Wegen Verkehrsunfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr gelangt ein 80-jähriger PKW-Lenker zur Anzeige. Dieser parkte am 27.07.2019 gegen 20:00 Uhr seinen PKW vor einem Gasthof in der Zeppelinstraße in Weingarten dergestalt, dass sich die unterste Stufe der Eingangstreppe direkt unten seinem PKW befand und der Eingang somit blockiert war. Vom Gastwirt aufgefordert, seinen PKW umzuparken, fuhr er rückwärts und prallte mit seinem PKW gegen ein Schaufenster, welches beschädigt wurde. Im Anschluss parkte er seinen PKW in einer Parklücke in der Nähe und verließ die Örtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Er konnte im Gasthof durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Aufgrund der Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

