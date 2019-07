POL-KN: Pressemeldungen Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz - Schwelbrand in Tankstellengebäude

Zu einem Schwelbrand in einem Kühlraum einer Tankstelle in der Konstanzer Carl-Benz-Straße wurden Feuerwehr und Polizei am Samstag, 27.07.2019, gegen 20:45 Uhr gerufen. Ersten Ermittlungen zufolge kam es aufgrund eines technischen Defekts zu einem Schwelbrand mit Rauchentwicklung, welcher von der Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. 2 Angestellte der Tankstelle wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, da sie Rauchgase einatmeten. Die Tankstelle musste vorrübergehend geschlossen werden.

Singen - Sachbeschädigung durch Brandlegung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Zu einer brennenden Papiermülltonne wurden Beamte des Polizeireviers Singen am Sonntag, 28.07.2019, gegen 02:00 Uhr in die Rielasinger Straße in Singen gerufen. Anwohner hatten diese bereits mit Wassereimern gelöscht und so eine gefährliche Ausweitung des Feuers verhindert. Zeugen konnten zuvor eine weibliche und eine männliche Person beobachten, die an der Mülltonne hantierten. Im Zuge der Fahndung nach diesen beiden Personen konnte eine Streifenwagenbesatzung weiterhin eine brennende mobile Toilette im Verbindungsweg zum Lindenhain feststellen und mit einem mitgeführten Feuerlöscher löschen. Die Feuerwehr Singen übernahm zur Sicherheit Nachlöscharbeiten. Im Zuge der weiteren Fahndungsmaßnahmen konnten in der Nähe zwei dringend Tatverdächtige Personen festgenommen werden. Bei der Festnahme leistete eine 21-Jährige erheblichen körperlichen Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten.

Singen - Verkehrsunfall mit havariertem Betonmisch-LKW und hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit einer Schadenshöhe von 300.000 Euro kam es am Samstag, 27.07.2019, gegen 07:00 Uhr auf der B34 beim Kreisverkehr Unter Tannen in Singen. Bei einem in den Kreisverkehr einfahrenden und mit Beton beladenen LKW mit Fahrtenmischeraufbau löste sich aus bislang unbekannter Ursache der Aufbau, kippte vom LKW und schlug auf der Fahrbahn auf. Da der Aufbau im vorderen Bereich noch mit dem LKW verbunden blieb, verzog er die Karosserie vollständig. Da neben einer geringen Menge des geladenen Flüssigbetons auch Öl auslief, wurde die Feuerwehr Singen zur Fahrbahnreinigung verständigt. Personen kamen bei dem Unfall glücklicherweise nicht zu schaden.

Stockach - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und Beleidigung von Polizeibeamten

Zu einem Verkehrsunfall in der Stockacher Talstraße wurden Beamte des Polizeireviers Stockach am Sonntag, 28.07.2019, gegen 04:30 Uhr, gerufen. Eine 41-jährige PKW-Lenkerin rammte beim Einparken gegenüber einer Gaststätte einen ordnungsgemäß abgestellten PKW. Zeugenaussagen zufolge versuchte sie mit Hilfe eines weiteren Mannes zunächst, den PKW wieder aus der Parklücke zu schieben, was jedoch misslang. Die Polizeibeamten stellten vor Ort eine alkoholische Beeinflussung der Unfallverursacherin fest, der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Auch der "hilfreiche" Begleiter der 41-Jährigen stand erheblich unter Alkoholeinwirkung, zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber aggressiv und beleidigte diese. Da sich die 41-Jährige den Polizeibeamten gegenüber renitent verhielt mussten ihr Handschließen angelegt werden. Im Krankenhaus wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sowohl gegen diese Maßnahme als auch den späteren Ausnüchterungsgewahrsam wehrte sich die 41-jährige Frau aggressiv und beleidigte die eingesetzten Beamten. Neben dem Führerscheinentzug erwartet die Frau nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Beleidigung und Widerstand gegen Polizeibeamte.

