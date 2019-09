Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Dienstag, 17. September 2019:

Salzgitter (ots)

Broistedt: Verkehrsunfall mit zwei LKW und zwei leicht verletzten Personen

Dienstag, 17.09.2019, gegen 07:50 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es in Broistedt auf der Kreisstraße 74 (Ortsumgehung) zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei LKW-Fahrer leicht verletzt worden sind. Nach ersten Erkenntnissen missachtete vermutlich der 61-jährige Fahrer eines Klein LKW die Vorfahrt eines 60-jährigen Fahrers, der mit seinem LKW auf der Kreisstraße aus Lengede kommend in Richtung Salzgitter unterwegs war. Im dortigen Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei der Klein LKW in den angrenzenden Straßengraben geschleudert worden ist. Die Fahrer mussten mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. An den LKW entstand erheblicher Sachschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden wird auf zirka 70.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaß-nahmen sowie der anschließenden Reinigungsmaßnahmen musste die Kreisstraße bis zirka 13:00 Uhr voll gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Hierbei kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Frank Oppermann

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell